Rozhodl se vykročit novým směrem. Běh událostí, jak sám říká, mu dal přes čumák. Na život nyní nahlíží jinak. A změnil si příjmení. Z Milana Šatníka je nyní Milan Devinne.

„Jméno Devinne má pro mě hluboký význam. V překladu v různých jazycích znamená odhodlání, odhad a velkolepý příchod. To vystihuje mou životní cestu za svým snem, který se stal mou prací,“ říká sedmadvacetiletý herec, zpěvák, producent a režisér z Hradce Králové. Plánů má spoustu. Dál se chce naplno věnovat zpěvu a pokračovat ve vystoupeních s Peterem Freestonem, někdejším dlouholetým asistentem Freddieho Mercuryho, bývalého frontmana skupiny Queen. Ale to není vše. Milan Devinne, držitel ocenění za celosvětový projekt Titanic Freddie Aids, se dál věnuje osvětě v boji proti zákeřné nemoci a také dostal roli v novém filmu z období druhé světové války.

Rozhodl jste se pro změnu jména. Znamená to pro vás novou životní etapu?

Nad změnou jména uvažuji již mnoho let. Ve své podstatě už od těch školních. Přece jen jméno Šatník vzbuzuje jistou pozornost a do mé branže se nehodí. Po jisté době se z toho stala spíše osobní věc, ale uznejte sám - Zpívající skříň na oblečení, to přece nejde. (smích). Jméno Devinne má pro mě hluboký význam. V překladu v různých jazycích znamená odhodlání, odhad a velkolepý příchod. To vystihuje mou životní cestu za svým snem, který se stal mou prací.

Znamená to, že se více chcete věnovat zpěvu?

Jsem si jist, že budu zpívat, dokud to půjde. Je ale nutné usoudit, jak dlouho se tato profese dá dělat na plný úvazek, zvlášť po velice tvrdé zkoušce pandemie. Tak či onak se hudbě hodlám věnovat nadále. Aktuálně se věnuji i produkci, externě spolupracujeme s BBC a také s rakouským režisérem Rudi Dolezalem, který natáčel videoklipy špičce světové hudební scény v 80. letech. Abych ale plnohodnotně odpověděl na otázku, vše závisí na tom, jaká bude situace ohledně viru pandemie, ať už si o té celé situaci myslím své. Dělat hudbu bez publika lze jen chvíli. Pro nás je publikum jako droga. Předáte energii publikum a mnohonásobně se vám vrátí, je to neuvěřitelný pocit, a proto doufám, že se plnohodnotně vrátíme ke své práci.

Milan Devinne

Narozen: 21. prosince 1993 v Hradci Králové.

Český zpěvák s německými kořeny, dále herec, producent a režisér. Jediný Čech, který si zahrál ve filmu Bohemian Rhapsody.

Manažer Petera Freestonea, bývalého osobního asistenta Freddieho Mercuryho, frontmana skupiny Queen.

Držitel ocenění za celosvětový projekt Titanic Freddie Aids. V roce 2016 a 2017 byl hostem na halovém turné po České republice s názvem České hvězdy zpívají Queen v pražské Lucerně.

Co je nového ve vašem soukromí? Do svého osobního života příliš nahlédnout nenecháváte.

Své soukromí si pevně střežím. Důkazem toho je i smazání osobních profilů na sociálních sítích. Ponechal jsem si pouze hudební stránku, kde prezentuji svou hudební práci, ale tím to končí. Posledních 11 let jsem nepřetržitě pracoval a neměl jsem čas se věnovat osobnímu životu a mohu přiznat, že konec roku 2019 byl důkazem toho, že nic se nemá přehánět. Člověk si v mladém věku myslí, že je nezlomný a může dlouhodobě jít za různé hranice. Přirozeně jsem dostal přes čumák a tělo si samo řeklo o pauzu. Ke konci ledna 2020 jsem odjel na vystoupení do Moskvy, kdy jsme po návratu podepsali smlouvy na více zahraničních tour s projektem „The Man Behind Freddie Mercury“ s bývalým osobním asistentem Freddieho Mercuryho, panem Peterem Freestonem. Posléze na to následovala první vlna coronavirové pandemie a tím jsme opět stáli.

Trochu jste se vyhnul otázce. Prozradíte něco ze svého soukromí?

Jediné, co bych chtěl prozradit ze svého soukromí, je to, že mi tato skoro dvouletá pauza otevřela oči. Uvědomil jsem si, jak společnost zapomíná na realitu života. Běžné věci, ze kterých bychom se měli radovat, kterých bychom si měli vážit, jsou téměř zapomenuty, a to je pro mě velice smutné. Dnešní společnost je velkou mírou ovlivňována sociálními sítěmi a médii. Kam se vytratil selský rozum, kde jsou ty dny, kdy si děti hrají v lese, stavějí bunkry, jezdí na kole, hrají společenské hry… Kde je úcta ke starším či k druhým lidem. Přijde mi, že lidé zapomněli na to, co je přirozené a vzhlíží k věcem, které nejsou realitou, ale pouze virtuální hrou s valnou masou. Nechci znít jako filozof, jen jsem rád, že touto cestou mohu vyjádřit své pocity z toho, co se kolem mě děje.

Zpěvák Milan Devinne.Zdroj: Zdenka JanáskováMáte za sebou řadu zajímavých a úspěšných projektů, ať už jako producent, herec, zpěvák či režisér. Na co jste zpětně nejvíc hrdý?

Patřičně hrdý jsem na projekt TFA - Titanic Freddie Aids. Jedná se o přednášku v boji proti AIDS pro žáky základních a středních škol, který je založený na tragickém konci zpěváka kapely Queen, Freddieho Mercuryho. Hostem této přednášky je pan Peter Freestone, který trávil po boku světové legendy 12 let a držel ho za ruku, když umíral. Právě on vypráví dětem o posledních čtyřech letech Freddieho života až do jeho konce a to bez cenzury. O nemoci AIDS se vůbec nemluví, ale je obrovským světovým problémem. Tento projekt vidělo již 16 tisíc žáků a to po celém světě. V roce 2015 jsme dostali oficiální záštitu nadace Mercury Phoenix Trust, která celosvětově bojuje s nemocí AIDS. Tato nadace byla založena po smrti Freddieho Mercuryho zbývajícími členy Queen. Poslední tour s tímto projektem jsme měli v roce 2019 a to na jihu Mexika po velkých univerzitách. Právě tam jsem dostal ocenění a uznání od Univerzity v Guanajuatu a mezinárodní školy za boj proti AIDS. Tentýž rok jsme obdrželi od kytaristy kapely Queen osobní vzkaz pro žáky, kterým tento projekt otevíráme.

Právě s Peterem Freestonem, bývalým asistentem zpěváka Freddieho Mercuryho, spolupracujete. Chystáte další talkshow i v Čechách?

Převážná většina našich vystoupení byla zrušena ze strany pořadatelů vzhledem k obavám k dané situaci. Nejblíže Hradci Králové jsme byli 12. září v KD Solnice. V tuto chvíli jednáme o prvním vystoupení přímo v mém rodném městě, Hradci Králové, a to ve spolupráci se společností Petrof. Případný termín talkshow je v diskuzi na polovinu listopadu tohoto roku. Více informací naleznete případně na stránkách této společnosti www.petrofgallery.cz. Jelikož nemůžeme cestovat, tak jsme se rozhodli připravit online talkshow, ve které budete moci vidět nezveřejněné fotografie krále rocku. Ke každé fotografii si pan Freestone připravil příběh a následují akustické varianty písní kapely Queen. Tato talkshow je k dispozici od 26. září do 31. října na webu www.peterfreestone.com.

Během pandemie koronaviru jste v Hradci Králové natočil motivační a zároveň charitativní klip s názvem Jsme v tom všichni spolu. Jaký měl ohlas?

Píseň „Jsme v tom všichni spolu “ měla příjemný ohlas v širokém spektru. Celý projekt byl vytvořen se záměrem pozdvihnutí nálady ve společnosti, zobrazení mnoha profesí, které pandemie zasáhla a také zobrazuje dominanty našeho krásného města. Spolu s tímto záměrem měla také charitativní přesah, kde výtěžek z promo projektu putoval na oddělení hematoonkologie Dětské kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Do projektu přijali pozvání interpreti: Natálie Grossová, Kamila Nývltová, Martin Harich, chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri. Dále i sportovci, hokejisti Radek Smoleňák a Richard Nedomlel, atletka a olympionička Eva Vrabcová Nývltová, fotbalista Radim Ottmar a bojovník MMA David Dvořák. Na celém projektu se podílel úžasný tým – manželé Staňkovi za nadaci Aquapura, která měla hlavní charitativní záštitu, Sabina Kvak za společnost Kvak Events, Miroslav Lavický za NinetyTwo Production a organizace Hradec si pomáhá. Tímto bych jim rád vyjádřil poděkování za bezvadnou spolupráci.

Čemu se v současné době věnujete nejvíc?

V tuto chvíli dokončujeme autobiografii pana Freestonea, ve které budou nezveřejněné fotografie Freddieho Mercuryho, ale také texty o Freddieho osobních pocitech v různých životních situacích, ke kterým bude součástí naše autorské album nesoucí název „Another Step In Time“ . Dále se věnuji studiové práci a také hodně sportu. Dále bych rád zmínil spolupráci s českým režisérem Tomášem Magnuskem, který mi v létě tohoto roku nabídnul filmovou roli německého důstojníka v novém filmu vyprávějící tragickou událost z období druhé světové války a dále jednu roli v online seriálu.