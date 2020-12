Oba nadšenci nyní hledají další zájemce a dobrovolníky, kterým není lhostejné město a prostředí, ve kterém žijí a kteří by se k jejich aktivitám rádi připojili. Plánují přes sociální sítě celou věc dělat koncepčně, organizovat hromadné běhy a vypracovávat jejich rozpisy. „Když totiž na trasu vyrazí více lidí, tak si jednotlivec vždy více zaběhá, a navíc to umožňuje průběžně třídit odpad již během cesty,“ vysvětlují. Rádi by dle svých slov v budoucnu také posílili spolupráci s městem, a rovněž vzbudili společenskou odpovědnost některých místních firem.

Zdroj: Foto: Facebook Trash Hero Hradec Králové