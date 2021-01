Zdá se, že členka české mládežnické reprezentace České republiky kategorie U16 má velmi slibně rozjetou kariéru. Přinejmenším se jedná o velký příslib do budoucna nejen pro klub z Hradce Králové. Ještě nedávno nastupovala „pouze“ v kategorii U17 a U19, v obou případech jde o extraligu. „V devatenáctkách je to pomalejší, není to tak silové. V ženách je určitě větší nervozita, tedy alespoň pro mě. Každopádně je to rychlejší a na mnohem vyšší úrovni. Je vidět, že jakákoliv chyba se v dospělém basketbalu trestá, zatímco u těch devatenáctek tomu tak vždycky není,“ hledá Paurová největší rozdíly.

Zdroj: www.hradeckelvice.cz