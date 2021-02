Tehdy mu ještě nebylo ani pětatřicet let. Jenže pak byl Bohumil Lemfeld osloven, jestli by do mikrofonu mohl přečíst sestavy na jednom přátelském utkání A mužstva fotbalového Hradce Králové. On na tuhle nabídku kývl. „No a už mi to zůstalo,“ usmívá se. „Hned pak o víkendu byl mistrák se Spartou a už to jelo dál,“ vzpomíná na svůj „spíkrovský“ začátek.

Bohumil Lemfeld.Zdroj: Lubomír Douděra