„Bylo to asi ve 2. třídě na základce, kde jsem prý byl moc hyperaktivní. Naše třídní učitelka řekla rodičům, ať mě pošlou na nějaký kroužek. Tak jsem začal chodit na atletiku, ale bylo to jen asi na rok. Pak jsem na dva nebo tři roky přestal. V 6. třídě jsem na atletiku začal chodit znovu a tehdy mi už začala jít právě výška. Předtím mi to nějak moc nešlo a výška se neskákala, navíc v tu dobu jsem nebyl moc motorický. No a od té doby jsem u toho nějak vydržel,“ vzpomíná.

Jakub Bělík.Zdroj: archiv závodníka