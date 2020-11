/FOTO/ Sestry z Nového Bydžova Linda a Michaela Šedivé za sebou mají pořádný kus světa, zkušeností i zážitků. Po tom, co si každá vyzkoušela práci v zahraniční, se společně setkaly ve Velké Británii. Tady spolu žily a pracovaly a ze země je po několika měsících vyhnala až epidemie koronaviru. Až to situace v Evropě dovolí, plánují spolu další netradiční cestu. V pobaltském Estonsku chtějí rozjet vlastní marketingovou firmu.

Nejhezčí zemí je Česko, říkají sestry, které procestovaly svět. | Foto: archiv Lindy a Michaely Šedivé

Starší Michaela poprvé odjela pracovat do Londýna během studia Mezinárodního obchodu v Praze a v Anglii nakonec neplánovaně zůstala celý rok. Po krátkém návratu domů a dokončení školy ale vzápětí vyrazila studovat do Švédska. Na severu, kam se vždycky chtěla podívat, narazila na svoji osudovou firmu. Pro českou pobočku společnosti IKEA později pracovala několik let.