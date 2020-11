Fotbal jsem vždycky miloval, snažil jsem se mu dávat všechno a to už od útlého věku. Když jsem byl mladý, tak jsem byl neskutečně pilný. Stále jsem si přidával a prakticky denně jsem trénoval, i když jsem nemusel. Toho jsem se držel až do svých sedmadvaceti let. Skoro nebyl den, kdy bych netrénoval, i třeba sám individuálně. To je jedna věc.

Zdroj: Deník