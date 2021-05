Tím největším je nejspíš zisk bronzové medaile (první cenný kov v historii hradeckého klubu) z Hyundai Českého poháru, kde navíc Královští sokoli na finálovém turnaji Final 8 v Nymburku porazili v duelu o třetí místo v derby východočeského rivala z Pardubic. „Je to velmi cenný kov a to jak pro mě, tak i pro klub. Mám z toho dobrý pocit,“ uvedl krátce po zisku této „placky“.

Zdá se, že je vítězným typem. Dře, bojuje, žádný míč pro něho není ztracený. S tím samozřejmě souvisí, že rád vyhrává. A přesně touto mentalitou se snaží „pobláznit“ celý tým. „Chceme vyhrávat každé utkání. Jdeme zápas od zápasu a chceme jich vyhrát co nejvíce,“ říká bez čtyř centimetrů dvoumetrový a bez čtyř kilogramů stokilový chlápek.

I vzhledem ke stylu své hry měl čerstvě jednatřicetiletý Srb během sezony 2020/2021 několik zdravotních problémů (zlomený nos, potíže s kolenem i svalem atd.). Ale je zřejmé, že není žádným bolestínkem. „Někdy musíte hrát i přes bolest, hlavně v případě, že jde o důležité utkání,“ má jasno.

Hradecký křídelník je považován za jednoho z nejlepších obránců v české nejvyšší soutěži. Spoluhráči z mužstva o něm říkají, že když nemůže nastoupit, dostávají o hodně více bodů. Něco na tom pravdy bude.

Než se tento srbský hráč dostal do města pod Bílou věží, což bylo v lednu 2020, zahrál si nejvyšší soutěž také ve Slovinsku (Rogaska Crystal), v Srbsku (Konstantin Nis), v Rumunsku (Oradea) a na Slovensku (Inter Bratislava). V roce 2017 získal ocenění za nejlépe bránícího hráče slovenské ligy, v letech 2017 až 2019 tam získal s Interem Bratislava mistrovský titul.

Nyní je Barač druhou sezonu v Hradci Králové a rozhodně si nestěžuje. „Jsem tu velmi spokojený. Mám tady všechno, co potřebuji,“ tvrdí upřímně. A chválí si i samotnou krajskou metropoli. „Město je fakt nádherné. Také tu je spousta míst, kde si můžou hrát děti. To je pro mě hodně důležité, protože mám dceru. Rovněž mám rád, že ve městě nikdo nepospíchá a není tam tolik rušno. Ovšem co mám nejraději, to je příroda kolem města, kam můžu chodit na dlouhé procházky,“ dodává závěrem Nemanja Barač.