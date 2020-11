/FOTO/ Přestože pro Jana Zilvara není káva hlavním životním zájmem a považuje ji spíše za jeho nepostradatelnou součást, co zlepší den, zažene chmury nebo dodá energii, práci v kavárně považuje za potěšení. Prostředí Muzea východních Čech v Hradci Králové s atmosférou první poloviny 20. století má navíc své specifické kouzlo.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové sídlí v secesní muzejní budově postavené v letech 1909 až 1913 architektem Janem Kotěrou. V roce 1995 bylo muzeum prohlášeno národní kulturní památkou. | Foto: Deník / Tereza Mrkvičková

Hlavním posláním Kavárny Muzeum v Hradci Králové je nejen poskytování kvalitního občerstvení návštěvníkům muzea, ale také završením onoho zážitku z prohlídky této unikátní stavby a posílení jen těch nejlepších dojmů, jaké lze v Hradci Králové čerpat. „Do jaké míry se to daří, to je na individuálním posouzení každého z hostů. Kavárna má ale za sebou – včetně přestávky během nedávné rekonstrukce – sedm let existence, a to, zdá se, mluví samo za sebe,“ říká provozovatel kavárny Jan Zilvar.