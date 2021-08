Tu Seemanová v Budapešti porazila o pouhé dvě setiny sekundy a radovala se z překvapivého evropského zlata. Na olympiádě z tehdejšího vítězného času ubrala 82 setin a znovu ji žádná Evropanka neporazila. "To je fakt, za který jsem moc ráda. Protože hodně lidí mi nevěřilo a po té Evropě říkali, že je to náhoda, a podobně. Takže já jsem moc ráda, že jsem si to takhle potvrdila, a doufám, že už nebudou žádné řeči okolo," řekla novinářům po šestém místě v olympijském finále.

Navázala na Olgu Šplíchalovou, která ještě v barvách společného Československa skončila šestá na osmistovce na OH 1992 v Barceloně. Olympijské finále ji nerozhodilo. "Byl to normální závod. Musím říct, že jsem ani neměla větší trému než včera a předevčírem. Byl to prostě super zážitek," pochvalovala si. Až po dohmatu si uvědomila, v jak vybrané společnosti se ocitla. "Vidět holky, jak vylézají z toho bazénu a mají čas 53, tak to bylo úplně neuvěřitelné. Nebo když se člověk otočí a vidí tam tu tabuli a je tam jenom osm jmen, tak mu to asi dojde," svěřila se.

? ŠESTÁ! Fantastická Bára Seemanová v novém českém rekordu. Gratulujeme! ??‍♀️ pic.twitter.com/VwLcSQ9f8K — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 28, 2021

Před závodem nestuduje ani startovní listinu. Zajímá ji jen, ve které dráze sama plave. V poslední padesátce si ale všimla, že se dotahuje na americkou superhvězdu Katie Ledeckou. "Tím, že má ty americké plavky, tak jsem to zpozorovala. Věděla jsem, že je to ona, a říkala jsem si: \'Ty kráso, pojď, ještě zaber, zkus ji dát.\' Do té padesátky jsem dala úplně všechno, co šlo, co mi zbylo. Věděla jsem, že tam je i Federica, takže jsem se snažila ujet jí, protože mě stahovala," líčila. Za Ledeckou nakonec zaostala o 24 setin, naopak Pellegriniovou nechala o 46 setin za sebou.

Vlastní český rekord při tom posunula na 1:55,45 sekundy. "Sedlo to, ale bolelo. U tohohle času by bylo něco špatně, kdyby to nebolelo. Bylo to super. Věděla jsem, že první stovku musím brzdit, že to nemůže být rozjeté jako předevčírem, ale ani jako včera. Snažila jsem se to nějak vykombinovat a jsem ráda, že se to povedlo, když koukám na ty časy," popsala své pocity v průběhu trati.

Jaká je Bára Seemanová? ? Zeptali jsme se! ?? https://t.co/f4RLhDrARZ pic.twitter.com/p8SbI2oaAk — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 27, 2021

Z bazénu vylezla sama. "Už to bylo na hraně. Myslím si, že ta radost, jakou z toho mám, tak to mě trošku dokopalo, abych se tam úplně nekoupala a vylezla. Ale bylo to na krev, jsem úplně vyšťavená," poznamenala dvojnásobná vítězka z mládežnické olympiády v roce 2018. Tam tehdy ke zlatým medailím na padesátce a stovce přidala na dvoustovce bronz.

Od toho velkého olympijského ji dnes dělilo tři čtvrtě sekundy. Jednadvacetiletá Seemanová doufá, že v posouvání svých časů bude pokračovat dál. "Asi to nemusí být hned pod 55, nějaký pátek bych si tu 55 chtěla nechat, abych to pak neměla moc těžké překonávat. Věděla jsem, že nemám na to jet tu 53 ani 54. Postupujeme pořád v nějakých hranicích, na které mám a na které trénujeme," uvedla.

Další olympijské hry jsou za tři roky v Paříži. "Kdybych dala každý rok vteřinu, bylo by to fajn," přemítala s úsměvem Seemanová. Ani na této olympiádě ale ještě nemá hotovo. Hned dnes večer asijského času ji čeká rozplavba na stovce. Chtěla by i tady vylepšit český rekord 53,68 ze semifinále ME, což by ji mohlo posunout do olympijského semifinále. V pátek poplave padesátku.