V Tokiu překonal neskutečných 0,76 setin vlastní světový rekord, který vytvořil v Oslo při mítinku Diamantové ligy 1. července. Tento čas výrazně pokořil i druhý z olympijského závodu a Norův stín Rai Benjamin z USA (46,17).

„Je to bláznivé. Teď si musím dát nějaké nové cíle. Tady tím jsem ještě neskončil,“ smál se Warholm. Fantastický světový rekord hvězdný Seveřan oslavil tradičním roztržením dresu.

Starý rekord roztrhali na kusy

Dvojnásobný mistr světa předvedl něco podobného jako na OH 1968 v Mexico City americký dálkař Bob Beamon. Jeho 890 centimetrů bylo označeno jako skok na do 21. století. Rekord mu sice nepatří už od MS 1991, které se shodou konalo také v Tokiu, ale tak daleko se v 21. století rozhodně neskáče.

„Běžel jsem jako o život. Je to nejlepší moment mého života. Nedotkl jsem se ani jedné překážky, ale posledních dvacet metrů jsem už necítil nohy,“ přiznal nepolapitelný Skandinávec.

My biggest dream has become reality! Olympic champion and a World Record! Thank you❤️?? pic.twitter.com/NtT7rKfdMI — Karsten Warholm (@kwarholm) August 3, 2021

Nadšením nešetřil ani Benjamin. „Byl to fenomenální závod. Starý rekord jsme roztrhali na kusy. Pokud by mi někdo řekl, že zaběhnu 46,1 a prohraju, asi bych ho zmlátil a vyhodil z pokoje. Jedná se o největší závod olympijské historie.“

Čas 45,94 by byl hodně dobrým výkonem i na čtyřistametrové trati bez plůtků. Mimochodem v minulosti to lépe zvládlo jen sedm Čechů. Na překážkách se v Tokiu představil Vít Müller, časem 49,59 postoupil do semifinále, kde byl o desetinu pomalejší. Českým rekordmanem je od roku 1997 Jiří Mužík (48,27), který patřil do světové špičky.

Mužík si nařídil budíka

„Nařídil jsem si budíka a v televizi viděl něco neuvěřitelného. Nejen od Warnholma a Benjanina, ale i od třetího Brazilce Dos Santose,“ kroutil hlavou bývalý úspěšný atlet. „Nor je úžasně rychlý. Kdyby se postavil na start hladké čtvrtky, na světový rekord by nedosáhl, ale na evropský určitě má.“

Karsten Warholm take a bow!



The #NOR athlete is Olympic champion after smashing his own World Record with a time of 45.94s in the men's 400m hurdles!@WorldAthletics #Athletics @idrett pic.twitter.com/3i2hhac7w5 — Olympics (@Olympics) August 3, 2021

Mužík na Warholmovi obdivuje i jeho běžecký rytmus mezi překážkami. „Všechno zvládá na jednu nohu. Švihovkou kope hned u čáry a nemusí mít strach, že bude levačkou přetahovat mimo svou dráhu. V tom je dokonalý a nemá problém plynule přejít ze třinácti kroků na patnáct,“ pokračoval Mužík.

Jestli se v dohledné době může tokijský výkon posunout, si není jistý. „Asi to bude nějaký čas trvat. Tohle je už nesmírně kvalitní čas. I Warnholm z něj byl v cíli hodně překvapený,“ říkal.

Benjamin se těší na odvetu

„Nejsem si jistý, jestli takové časy nemohou být pro soupeře demotivující. Otázkou je, jak to atleti uchopí a vstřebají. Vždycky to je o nastavení hlavy,“ upozorňoval.

„Já jsem pracoval na tom, aby můj osobák začínal číslem 47. To byla extratřída. Z mnoha důvodů to bohužel nevyšlo. Obvykle se nesešlo všechno, co bylo potřeba. Od té doby šel výkon hrozně dopředu. V Tokiu běželi první tři pod tuto hranici. To je slušná práce. Vypadá to, že tenhle svěťák všechno z atletických soutěží přebije,“ přemítal.

Atletický svět už nyní vyhlíží překážkářskou odvetu. Ta by měla přijít za rok na MS v Eugene. „Těším se, že poběžím doma,“ vzkázal Benjanin.