Však i před olympiádou v Tokiu se čeští sportovci nechali slyšet, že jsou zvědaví na místní kuchyni. Patrik Auda, basketbalista působící v Japonsku, prozradil: "Během roku jsem toho snědl fakt dost." Chutnalo mu. Nadšený je teď i kanoista Martin Fuksa. "Rýži miluju a vím, že oni to sushi umí."

Kdyby to šlo, v Japonsku by teď pobýval také Marek Hora. "Jenže to nejde," zakroutil smutně hlavou.

Abyste to pochopili: tenhle oceňovaný šéfkuchař se specializuje na sushi. Pravidelně jezdí na Dálný východ, aby se v zemi plné mrakodrapů, pokroku a rýžových políček dobře najedl, něco naučil a vyřídil objednávky pro svou pražskou restauraci.

Hora vládne působivému podniku v pražských Vinohradech, jenž nese název Yamato. Pár stolů, výčep s pivem ze sudů až z Japonska, malá kuchyň a přípravna sushi. Na stěnách visí jeden zarámovaný certifikát za druhým. Japonské symboly kandži (podle přiloženého anglického překladu) značí jediné: tady vaří expert. Dokonce se zúčastnil i speciálních soutěží.

"Japonci pravidelně pořádají jakési mistrovství světa v sushi. Abyste se tam dostali, musíte projít regionálním předkolem, která se většinou konají v Polsku, Francii, Anglii, Indii a Americe," přiblížil 44letý Hora.

Kvalifikace však nic neznamená, následují dvě kola přímo v Tokiu. "Nejdřív se porcují ryby a připravuje klasické sushi. Postoupí dvacet nejlepších. Ve finále pak musíte vymyslet kreativní tác," dodal český kuchař s tím, že domácí šikulové nejsou do soutěže připuštěni.

Ochutnejte pizzu okonomiyaki

Ani tak nejde o nic snadného. Podle vyprávění Hory se akce obvyklá koná před spoustou diváků v rámci výstav či veletrhů. Přítomná je televize a rozhodčí jsou strašní puntičkáři. "Stalo se mi, že jsem dělal nigiri, což je typ sushi. A bohužel mi ryba spadla na zem. Periferně jsem viděl, jak to spatřil rozhodčí za mými zády a hned si to zapsal. Strhl mi body. A řeší třeba i to, jaký typ talíře člověk vybere, což se zrovna mně stalo osudným. Na druhou stranu pořád lepší než se říznout. Za to je diskvalifikace," zmínil muž, jenž vystupoval v několika pořadech a dal spoustu rozhovorů.

Ovšem málokdo ví, že z Japonska si medaili - byť těsně - neodvezl. Na tomhle sushi šampionátu byl čtvrtý.

Na jiné soutěži, kterou uspořádali v Šizuoce kousek od Tokia, se ale dočkal umístění na stupních vítězů. "Skončil jsem druhý. Zadání bylo: Vytvořte něco, co kombinuje vaše typická národní jídla s těmi japonskými. Udělal jsem variaci na šunkovou rolku a byli z toho nadšení. Šlo o tuňáka marinovaného v černém pivu. Wasabi jsme nahradili křenem, dali jsme tam jablka, trošku smetany, takže to vypadalo jako sopka Fudži," zavzpomínal Hora.

Ale dost už o soutěžích, expert na japonskou kuchyni se upřímně těší na tu jedinou opravdovou sportovní olympiádu. Dopoledne před začátkem směny prý v Yamatu zapnou televizi a kuchaři i číšníci budou sem tam poslouchat, sem tam očkem mrknou, co se v Tokiu děje.

Do Tokia ještě muž v kuchařském rondonu poslal sportovcům krátký vzkaz: "Pokud budete mít v té bublině šanci, dejte si jejich streetfood. Spousta restaurací dělá řízky nebo špejle s nejrůznějšími typy kuřecího masa. A okonomiyaki, jakási japonská pizza, také stojí za hřích. Míchají se do toho třeba krevety nebo chobotnice, sušený tuňák. Má to krásný wow efekt," dodal Hora.

Nejdražší je doprava

V podniku, který se dostal do michelinského průvodce, se dočkáte nejrůznějších exotických pokrmů. Grilovaný úhoř, všechny možné typy sushi i Wagyu, což je nejluxusnější hovězí maso na světě. "Snažím se co nejvíc přiblížit japonské kuchyni. Když sem přijdou Japonci, říkají, že je to velice blízko. Ta autenticita je důležitá," řekl Hora. Nicméně tyhle ingredience v co nejlepší kvalitě neseženete jen tak někde. "Nejdražší je doprava. Pochopitelně vše zkomplikoval koronavirus. A když se zdála logistika vyřešená, došlo na brexit. Vzhledem k tomu, že jsme měli subdodavatele z Anglie, začaly nám problémy," dodal český kuchař. Byznysu podle jeho slov neprospěly ani kroky politiků. "Japonci si usmysleli, že vodu z vybuchlé jaderné elektrárny Fukušimy vypustí do moře. Kvůli tomu pak Evropská unie víceméně zakázala sem dovážet organické věci. Nejdřív se musí ryby a další zboží testovat. A to se promítne do ceny," uzavřel Hora.