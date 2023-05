Nevíte si rady s výbavou pro dvojčata? Poradíme vám, co musíte pořídit

Potkala vás dvojitá porce štěstí? Dvojnásobnou radost často střídá i dvojnásobná starost. Najednou totiž musíte řešit třeba to, kam dát hned dvě postýlky nebo že se s kočárkem nevejdete do výtahu. A že ani kufr auta není nafukovací. Stejně jako rozpočet, protože dvojitá výbava, rovná se dvojité náklady. Na co je třeba u výbavy pro dvojčata myslet? Co je opravdu nutné pořídit? Zeptali jsme se Heleny Valo, majitelky ostravského obchodu Dvojcatka.cz, kde nabízí vše výhradně pro dvojčata a vícerčata.

Dvojčátka Markétka a Barborka. | Foto: Petr Berounský