Hradec Králové - Narodil se jako první hradecké dítě novodobé éry. Marek Draštík přišel na svět 1. ledna roku 1990 úderem deváté hodiny ráno.

Marek Draštík se narodil 1. ledna roku 1990 | Foto: Archiv rodiny



„Porod byl velmi náročný. Největší zážitek, který jsem si odnesla, byl, že první projev prezidenta Václava Havla jsem slyšela přímo na porodním sále,“ uvedla matka porevolučního dítěte Lenka Draštíková.



Marek však éru komunismu, v níž jeho rodiče žili, zná jen z vyprávění. Děda Mráz je pro něj jen prázdný pojem a s bývalým politickým systémem si spojí fronty na banány, pomeranče a touhu po svobodě.



„Pro mě je doba komunismu spojena s neuvěřitelným zlem a ukrutností. Jsem první hradecké dítě nové doby a jsem na to velmi pyšný. Zpočátku jsem si to ani neuvědomoval, ale teď si připadám jako originál. Dítě na přelomu doby,“ vypráví horlivě Marek.



Dětství měl stejné jako každý jiný kluk. Jeho starší bratr byl pro něj zdrojem informací a dnes je pro devatenáctiletého Marka velkým vzorem.

„Dětství do nějakých sedmi let si ani moc nevybavuji. Jinak to bylo krásný. Měl jsem všechno a nijak jsem ten zlom nepociťoval. Brácha i rodiče mi vyprávěli příběhy, ale všechno je to jen zprostředkované,“ dodává Marek.



Letos se chystá složit maturitu a pokračovat dál na vysokou školu s ekonomickým zaměřením.



„Jsem hrozně ráda, že žije v této době a má tolik možností. My jsme na tom byli hůř,“ říká Lenka Draštíková.



Marek tiše přitakává a dodává, že by rád cestoval. „Chci se podívat do Jižní Ameriky i do USA. Cestování mě baví“.



Ve volném čase si rád zasportuje, avšak jeho vášní je kapela Dlouhej tah. „Založili jsme ji před rokem a půl a už jsme hráli i v Praze,“ popisuje. „To všechno bych asi v minulém režimu nemohl. Nechtěl bych tu dobu zažít ani za nic,“ uzavírá.