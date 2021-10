ROBIN HEJČL poprvé vykoukl na svět 23. září ve 14.10 hodin. Měřil 49 cm a vážil 3030 g. Radost udělal svým rodičům Aleně Vackové a Luboši Hejčlovi z Rychnova nad Kněžnou. Doma se těší bráška Šimon. Tatínek byl u porodu obrovskou oporou a zvládl to skvěle. | Foto: Eva Tobíšková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.