Léto je v plném proudu a řada lidí se i se svými mazlíčky ještě chystá na zahraniční dovolenou. V některých zemích jsou psi stejně tak oblíbení jako u nás, do některých však cestu dobře zvažte.

Pokud ještě nemáte jasno, kam se psem jet, je vhodné volit země, kde mají psy rádi a kde nebudete mít problém s návštěvou restaurací nebo hotelů. Podle cestovatelského serveru Tripadvisor je většina zemí v Evropě vstřícná ke psům. Jednou z nejvíce přátelských zemí vůči psům je Francie. Zde vás může doprovázet pes prakticky všude, kromě muzeí.

Oblíbení jsou psi také v Itálii, kde mohou do restaurací, obchodů, MHD, a dokonce i do některých historických památek. Například ve Španělsku mnoho hotelů či restaurací přístup se psy nepovoluje.

Příliš tolerantní není ani Irsko či Velká Británie. V některých zemích, například v Německu, by mohl být určitý problém, pokud by pes patřil mezi některá bull plemena. V takových případech Státní veterinární správa (SVS) doporučuje vznést předem dotaz na tamní veterinární autoritu. V každém případě je předem nutné si zjistit, zda konkrétní cílová destinace, kterou si zvolíte, ať už je to v kterékoli zemi, nemá se psy problém.

Cestovní pas jako nutnost

Pokud jste si zvolili dovolenou po Evropě, musí být pes vybaven cestovním pasem. Ten vystaví veterinář, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou. Pes musí mít také čip (případně čitelné tetování provedené dříve než 3. července 2011) a prokazatelně platné očkování proti vzteklině.

„Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned,“ sdělil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Pojedete-li do Finska, Velké Británie, Malty nebo Irska, je nutné, aby zvíře bylo odčerveno 120 24 hodin před vstupem na území země. Při dovolené mimo Evropskou unii, kam nyní patří i Velká Británie, musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní zemí. V zemích Evropské unie majitele může doprovázet maximálně pět zvířat, s výjimkou účasti na výstavách a podobně.