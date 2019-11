Naši prvňáci: Základní škola Předměřice nad Labem

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 318 žáků, kteří jsou rozděleni do 14 tříd v 9 ročnících.

Základní škola je spádovou školou pro děti z Nedělišť, Lochenic a ze Sendražic. Do školy však dojíždějí i děti z Hradce Králové, z Hořiněvsi a dalších obcí. Žáci všech ročníků se vyučují dle Školního vzdělávacího programu - Žák, student, občan.

30 let od Sametové revoluce:

Škola si připomene kulaté výročí od událostí 17. listopadu 1989. „Protože je potřeba si takové dny připomínat a protože nikdo z našich žáků tyto události osobně nezažil, chceme jim ukázat rozdíl mezi zemí v socialismu a zemí ve svobodě,“ říkají vyučující. Ve čtvrtek 14. 11. se škola vrací do dob komunismu. Pozná se to nejen na výzdobě, na oslovování „soudruhu a soudružko“, ale žáci zažívají ten den několik momentů, které socialismus charakterizovaly. Oproti tomu v pondělí 18. 11. (vlastně už po samotné revoluci) se škola promění v demokratický režim. Změní se výzdoba, možnosti a žáci tyto změny pocítí na vlastní kůži. Budou to dny plné zábavy, plné informací a kontrastů.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ V. K. Klicpery, Nový Bydžov.