Východní Čechy - Po víkendových komunálních a senátních volbách jsme se zeptali na názor k jejich výsledkům několika osobností z regionu.

Volby. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Ema Hubáčková, operní pěvkyně, Hradec Králové:

Mám pocit, že na magistrátu zůstalo vše tak, jak to je. Je pozitivní, že pan primátor bude mít další volební období, ve kterém může pokračovat v záležitostech, které začal během posledních čtyř let. Třeba bude mít šanci i potřetí. Je dobře, že bude dále pracovat pro město.

Jiří Uhlíř, kronikář obce Jasenná a spisovatel, 77 let, Jaroměř:

Mám radost, že v mé rodné Jasenné absolutně zvítězila inženýrka ekonomie Jitka Slezáková, která v obci úspěšně starostuje od roku 1990. Má za sebou obrovskou a úctyhodnou práci pro obec a je to žena na svém místě, což potvrdili svou volbou opět její spoluobčané.

Marek Výborný, ředitel gymnázia, Pardubice:

Doufám, že se Pardubice budou pod novým vedením rozvíjet a že se podaří dotáhnout do konce všechny projekty, které už jsou rozjeté, i když mnohdy ne příliš šťastně. Čím méně stran bude v radniční koalici, tím snáz se domluví. Výsledek voleb pro mě příliš překvapením nebyl.

Tomáš Meller, bývalý brankář futsalového klubu Era-pack Chrudim a reprezentace, 40 let:

Nyní záleží na tom, z jakých stran bude v Chrudimi sestavena koalice. Byl bych rád, kdyby nové vedení města podporovalo ve větší míře různá odvětví sportu, v minulosti to byl pouze fotbal, což podle mého názoru dobré není.

Jiří Petr, člen Akademie populární hudby, Pardubice:

Doufám, že výsledky voleb ovlivní život Pardubic pozitivně. Nové seskupení ANO, které tu jasně zvítězilo, má dost velké ambice a silná prohlášení, takže věřím, že se to projeví ve všech oblastech. Mandát k tomu má určitě silný na velké i malých radnicích.

Pepa Lábus, muzikant, Trutnov:

„I když původní koalice dostatek hlasů nezískala, jsem rád, že vyhrála ODS se starostou Ivanem Adamcem. Je dobře, že má právo sestavit tým. Udělalo se tu moc práce, a to, jak se v Trutnově rozvinula díky Uffu kultura, to není nikde v republice. Věřím, že tento trend bude pokračovat.

Tomáš Magnusek, režisér, Náchod:

Chci v městském zastupitelstvu, kam jsem byl zvolen, co nejvíce dělat pro kulturu či školství, což jsou oblasti, v nichž mám zkušenosti. A hlavně se chci zaměřit na bezpečnost ve městě, aby se nikdo z obyvatel nebál kamkoliv vyrazit. Například cestou posílení kamerového systému.

Josef Krám, historik, 77 let, Rychnov nad Kněžnou:

„Myslím, že výsledky uplynulých voleb potvrdili spokojenost rychnovských občanů s prací současného zastupitelstva. Starosta Jan Skořepa má zásluhou téměř dvoutisícového zisku hlasů nesmírně silnou pozici, stejně jako jeho sdružení nezávislých s obdivuhodnými šesti mandáty."

Zdeněk Bína, muzikant, 39 let, Litomyšl:

„Žiju v Litomyšli už tři roky a mám pocit,že zdejší lidé podporující hnutí, která s politickou historií nemají nic společného a jedná se jim o rozumný rozvoj a přístup k městu. Dobře si to hlídají. Hodně jsem cestoval a mám srovnání. A právě proto jsem si to tady vybral za místo, kde je dobré žít."

Erwin Kukuczka, farář, 70 let, Ústí nad Orlicí:

„Jsem přesvědčený, že k lepšímu. Všichni slibují a já věřím, že alespoň zčásti budou sliby také plnit a posunou naše město dopředu. Mám dobrý pocit z toho, jak velký mandát od voličů dostalo sdružení současného starosty Petra Hájka, líbí se mi jejich práce a plně jim důvěřuji."