Je to tisíckrát omílaná pravda. Nejčastější příčinou nehod jsou řidiči. Policisté a odborníci na bezpečnou jízdu to mohou opakovat do nekonečna, ale část šoférů jako by neslyšela.

Dál budou předjíždět všude, kde to jen trochu jde, lepit se na kufry nebožáků, kteří si dovolí jet v obci pouhou padesátkou a přinejlepším svoji bezohledností nahoní pár ubohých minutek. Vždycky jen nechápavě kroutím hlavou, když mě někdo riskantně předjede, abych vedle něj zastavil na prvním semaforu a dotyčného „borce“ si prohlédl.

Mrtví na silnicích přibývají, v hradeckém kraji už zemřelo 37 lidí

Za volantem si často vzpomenu, jak mně můj švédský švagr jako mladého řidiče na začátku devadesátek pokáral, že ve skutečně civilizované zemi se jezdí ohleduplně a dopravní předpisy se dodržují. Ne kvůli hrozbě pokuty, trestných bodů a ztrátě řidičáku, ale prostě proto, že slušní lidé tohle nedělají. Jenže hodně lidí, si řekne, že ryba smrdí od hlavy a když zákony nedodržují ti nahoře, tak proč by to dělali oni. Co takhle proto, že všude kolem nás jsou lidé, kteří mají rodinu, ke které se chtějí z cest v pořádku vrátit? To si řeknu pokaždé, když se třeba vleču za pomalu jedoucím seniorem, protože takhle nějak řídil ke stáru můj táta.

Asi by pomohlo, jak říkají experti, kdyby stát šlápl na brzdu a přitvrdil v pokutách a bodovém systému. A také kdyby policisté dokázali nekompromisně trestat to, co je opravdu nebezpečné. A pokud mi teď už tiše nadáváte, kdo to jako má platit a co budu dělat bez řidičáku, tak si dovolím podotknout, že opravdu slušných lidí se body a pokuty netýkají. Tak nám všem hezký advent.