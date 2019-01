Hradec Králové - Hosty pátečního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové byli režisér Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Radovan Lipus a scénáristka Renata Putzlacher.

Radovan Lipus | Foto: archiv Slováckého divadla

Kde všude působíte a kde se cítíte doma?

R. P.: Doma se cítím především na rodném Těšínsku, kde máme dům a mám tam rodiče a veškeré příbuzné. Potom je to také Brněnsko a Broumovsko.

R. L.: Mám také slezské kořeny a jsem doma na Těšínsku, kde mám rodiče, sourozence a celou rodinu. Osmnáct let jsem působil v Ostravě a teď osm let s rodinou bydlíme v Praze.

Tečka týdne: Žábo, nelez za prasetem

Východní Čechy - Od ledna budeme mít nové dopravní značky. K jelenovi ve skoku a rozvážnému turovi přibudou kůň, žába či divoké prase. U volantu budeme muset pořádně zaostřit, abychom poznali, koho nemáme přejet. Kdo ale řekne té čeledi, aby nelezla k „sousedovi"? Zapeklitým oříškem pro policisty, případně pojišťovny, bude moment, až přejedeme žábu u značky varující před divokým prasetem a havarujeme. (Jaromír Fridrich)