Dalším kolem pokračují námluvy ODS s opozičním blokem o nové koalici v Hradci Králové. Ačkoliv jsou všechny zainteresované strany odsouzené k tomu se tvářit, že o novou městskou vládu děsně stojí, není to tak úplně pravda.

Námluvy mezi ODS a opozičním blokem trvají v Hradci už půl roku. Jednání se ale už v zimě zasekla na tom, zda bude součástí koalice i Změna pro Hradec a Zelení. To občanští demokraté dlouho odmítali. Teď je najednou všechno jinak. Blíží se sněmovní volby a vedení občanských demokratů není nadšené z toho, že hradecká ODS vede krajské město společně s hnutím ANO a dokonce za občasné podpory KSČM. Příliš to totiž nesouzní s mediálním obrazem, který se nyní v kampani snaží ODS voličům představit. Z kdysi nepřekročitelné podmínky tak ODS cukla a nabízí opozici to, co už půl roku žádá – společnou pětikoalici ve složení ODS, HDK, Piráti, Koalice pro Hradec a zmíněná Změna a Zelení.

I v Hradci se ale pomalu blíží komunální volby a pro opoziční politiky je mnohem lákavější variantou kritizovat ODS, které sami nijak nepomohou, že se paktuje s ANO a KSČM. Opoziční blok tak přišel s novou podmínkou – rezignovat musí primátor Alexandr Hrabálek i náměstek Jiří Bláha. A dočkal se pro ně skvělé odpovědi. Oba to totiž odmítají. Pozice těch, kteří to blokují, je tak opět na straně ODS. Otázkou je, co se stane, až zmíněným pánům vlastní strana nařídí, že se musí obětovat pro tým a odejít. Trochu to vypadá, že se takového scénáře bojí 15 měsíců před komunálními volbami skoro všichni, kteří o něj na oko usilují.