Za tři roky by měl ve Stěžerách na Hradecku začít fungovat první kamenný hospic v okrese a teprve druhý v celém Královéhradeckém kraji. Na jeho vzniku pracuje zejména hradecká charita. Přestože částečně podporují vznik projektu i město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, i tak musí charita značnou část financí shánět ve veřejných sbírkách.

Je skvělé, že se najdou lidé, kteří si potřebnost takového zařízení uvědomují a jsou ochotní na jeho vznik přispět. Zároveň je ale s podivem, že hybatelem musí být v tomto případě nezisková organizace. Vyspělost každé společnosti se pozná tím, jakým způsobem se dokáže postarat o ty nejslabší. A my to očividně nezvládáme. Je šílené, že v okolí stotisícového krajského města dosud lůžkový hospic chybí a téměř polovina všech, kteří v Královéhradeckém kraji umírají, svůj život končí na nemocničních lůžkách.

„My bychom to měli jenom provozovat, nejsme od toho, abychom si budovali nějaké baráky a vlastnili je, to není smyslem sociální práce. Když to ale stát nedělá, někdo to dělat musí,“ vysvětluje ředitel hradecké charity Vojtěch Šůstek. Chválabohu za něj i za všechny, kteří na projekt přispějí. Politici tlačí zejména ty projekty, po kterých je společenská poptávka. Je na čase ukázat, že si potřebnost a smysl takových projektů uvědomujeme.