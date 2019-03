Už když do jejich obchůdku Jordi´s blízko Velkého náměstí v Hradci vstoupíte, čokoláda je prostě všude. Ať už jako bonbony, tabulky nebo ta tekutá. A nahoře ve výrobně? Tam to po hnědé pochoutce voní hodně intenzivně. A čokoládovým mágům k práci hraje rock.

Dva mladíci z Hradce Králové před čtyřmi lety zatoužili po nějakém vlastním podniku. Oba dělali, jak říkají, v gastronomii, tak se nabízel hotel nebo restaurace. „Ale to by stálo moc peněz, nakonec jsme se pohroužili do světa čokolády a zjistili, že je strašně zajímavý a rozmanitý a začalo nás to bavit," vypráví upovídanější z dvojice Jiří Stejskal.

„Já dřív vlastně dobrou čokoládu neochutnal, tady se nedostala, pak jsem se dostal k té kvalitní a vznikl nápad nabízet to lidem dál," dodává Lukáš Koudelka v rozhovoru, který je dalším dílem cyklu Zajímaví lidé Hradecka.

Chutná vám vůbec ještě čokoláda, když ji máte kolem sebe?

Jiří Stejskal: No, já ji nikdy moc nemusel, ale teď je to nutnost a ty kvalitní jsou navíc prostě výborné.

Lukáš Koudelka: Já ji mám rád. Když získáte zkušenosti, rozlišíte drobné rozdíly, chutě, je to zábava.

Opravdu jste jediná výrobna čokolády u nás?

JS: Myslím, že zatím ano. Od kakaových bobů to nikdo nedělá, firmy si vozí už hotovou hmotu.

Jiří Stejskal

• 27 let

• žije v Hradci Králové

• vystudoval střední odborné učiliště v Hradci Králové – obor kuchař

• spolumajitel hradeckého Salonu čokolády Jordi´s

• svobodný, bezdětný

• zájmy: pro práci ve výrobně nemá na žádné koníčky čas. „Můj volný čas patří čokoládě," říká mladý podnikatel.

Jak se pozná kvalitní čokoláda? Podle uvedených procent na obalu?

JS: To právě vůbec ne, to je jen tah obchodníků. V čokoládě by mělo být vlastně jen kakao, určitě ne žádný rostlinný tuk, protože boby obsahují kakaové máslo, a to tam patří. Pak se přidá už jen cukr – třtinový – a sušené mléko, pokud ji chcete mít mléčnou. Nebo třeba pepř, chilli nebo zázvor. Nic víc.

Co je tedy v těch čokoládách z regálů obchodních domů?

JS: Kakaový prášek, rostlinný tuk, hodně cukru, nic dobrého. Ta procenta jsou třeba právě jen kakao, ale nevíte z jakých bobů a už vůbec nevíte, co ten zbytek.

Tak tedy nekupovat?

JS: To máte těžké, lidi jsou na to naučení, desítky let se tady nic jiného neprodávalo. Navíc je to levné. Kvalitní čokoláda nemůže stát dvacet korun.

Lukáš Koudelka

• 28 let

• žije v Hradci Králové

• vystudoval střední školu v Hradební ulici – obor počítačové systémy

• svobodný, bezdětný

• spolumajitel hradeckého Salonu čokolády Jordis

• „S volným časem to mám stejně jako kolega," směje se.

Máte nějaké výrobní tajemství, tajné ingredience?

JS: O ingrediencích to není. Máte kakao, z něj musí být v čokoládě kakaové máslo, ne jiný tuk, pak třtinový cukr a pak třeba sušené mléko nebo další přísady, podle toho, jakou ji chcete mít. Na čem záleží, jsou jednotlivé poměry, to se musíte naučit, a to si každý střeží.

Musíte toho o čokoládě hodně vědět, když ji chcete vyrábět?

JS: To je právě nejdůležitější. Musíte tu komoditu pochopit, přečíst si něco z historie. Jezdit ochutnávat. Zaměřit se i na kakaové boby, jejich kvalita je rozdílná. Rádi zájemcům pomůžeme, ale rozčiluje mě, když přijde někdo a chce to naučit, aniž by si o čokoládě a její historii něco zjistil.

Šlape vám obchod? Už si k vám zákazníci našli cestu?

JS: V Hradci musíte být vytrvalí, prostě vydržet, být konzervativní. Nečekat, že za půl roku budete boháči. Ze začátku jsme dřeli bídu, teď se normálně uživíme, ale milionáři určitě nejsme. (směje se)

LK: Nejdřív se k nám nahrnuli zvědavci, ale ti pak přijdou třeba za rok. Ale už máme stálé zákazníky, navíc rozvážíme. Také záleží na sezoně, v zimě to jde líp, v létě chuť na čokoládu moc nemáte.

Co horká čokoláda, jak se pozná kvalitní?

JS: Nesmí být moc hustá, to je pak samý škrob.

Váš největší šlágr?

LK: Teď už to, co máme v nabídce. Co nejde, to se samo vyšachuje. Zkoušeli jsme třeba i slaninu v čokoládě, ale moc to nešlo, lidi ještě nejsou připravení. Dodáváme třeba čokoládu s chilli pro firmu, která chilli pěstuje, ta je pořádně ostrá.

S kakaovými boby z Ekvádoru přijede sušený brouk či vajgl

Na kvalitních kakaových bobech záleží při výrobě čokolády nejvíce.

„Časem vypozorujete, jak jsou různé. Některé zrovna nevoní, jsou divně seschlé… Jiné zas voní třeba po banánech. Musíte to vyzkoušet a pak vybrat to nejlepší," líčí Lukáš Koudelka z výrobny čokolády.

V Hradci se vyrábí z bobů, které vypěstovali v Ekvádoru, ale rýsují se i další lokality.

Občas v pytlích dorazí spolu s boby i vajgly, usušený hmyz, kameny a jiný nepořádek. Musí se přebrat, pak vysušit, rozemlít, přidat ingredience a nalít do forem.