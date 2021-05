Populární vtipy o policistech naznačují, že muži a ženy v uniformách nepatří mezi nejbystřejší členy společnosti. Takové škatulkování není úplně fér v žádných časech, ale poslední rok snad musel o rozumu policistů přesvědčit i ty největší vtipálky.

Kvůli pandemii policisté museli dělat hodně nepopulární práci. Rozdávali pokuty za nenošení roušek, kontrolovali zákaz vycházení a několik týdnů dokonce hlídali hranice okresů. Ačkoliv po sociálních sítích kolují videa s vyhrocenými situacemi mezi policisty a až chorobnými antirouškaři, většinová realita je úplně jiná. Policisté pandemii nepodceňují, dělají svou práci, zároveň ale dokazují, že jim zbyl i selský rozum. Jaký to rozdíl oproti mnohým politikům!

Když politici chtěli po policii, aby hlídala setkávání lidí na ulici, vedení policie to odmítlo a oznámilo, že policisté budou kontrolovat pouze organizované hromadné akce. Teď zase politici těsně před otevřením zahrádek změnili původní plány a nařídili, aby hygienici a policisté kontrolovali, že lidé na zahrádkách mají potřebné potvrzení. Reakce? Obcházet všechny zahrádky opravdu nebudeme, oznámili například královéhradečtí policisté s tím, že se zaměří na do očí bijící porušování pravidel. Rozum tak snad nakonec díky policistům opět zvítězí. Neznamená to, že mají lidé bez testu a nedej bože s kašlem v klidu chodit na pivo. Po 14 měsících pandemie je ale potřeba unavené společnosti ukázat, že cílem státu není šlapat po lidech, ale chránit je. Každodenní lustrací všech štamgastů covid neporazíme. Zodpovědností většiny lidí snad ano.