Lidé se zásobí palivovým dřevem, jeho cena ale také roste

"Teplo z kamen a pohled na plameny mi za zimních večerů stojí za to," říkal jsem si a teď jsem rád hned dvakrát. Navíc při svém sedavém zaměstnání si ta dopoledne na konci zimy v tichém lese u Hradce Králové vlastně užívám. Navíc vlastnoručně udělané dřevo hřeje hned třikrát. Nejdřív když ho kácíte a skládáte, podruhé pří štípání a potřetí už konečně v kamnech. A já ještě přidám, že mě zahřeje počtvrté, když si řeknu, že každé to "moje" polínko je mým příspěvkem k tomu, co se mělo udělat už dávno. A sice odříznout se od Ruska a jeho zločinného vládce. No, ještě zbývá ta ropa. Takže, že bych zase promazal kolo a udělal něco pro svoje zdraví?