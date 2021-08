Téma očkování proti koronaviru plní stránky českých médií už několik měsíců. Poslední týdny zejména v souvislosti s tím, kolik dětí ve věku od 12 let stihne mít ukončené očkování do začátku školního roku a vyhne se tak v září dalšímu testování. Už teď je zřejmé, že takových žáků bude ve školách menšina. Minimálně tři čtvrtiny dětí testování čeká, neboť se oni, respektive jejich rodiče, pro očkování zatím nerozhodli.

Učitelka základní školy v Lounech se proto rozhodla své žáky k očkování dost svérázně motivovat. Nabídla jim za něj jedničku do předmětu veřejná správa. A oheň byl na střeše. Její nápad odmítlo vedení školy i ministerstvo zdravotnictví. A v anketě Deníku také všichni oslovení ředitelé škol na Královéhradecku.

Ano, kdo věří současné vědě a medicíně, nevidí zřejmě žádný důvod, proč své dítě na očkování neposlat. Učitelka z Loun svým možná dobře myšleným, ale hloupým nápadem, však reklamu očkování neudělala. Naopak. Dala do rukou náboje lidem, kteří se kvůli svému rozhodnutí neočkovat se cítí diskriminovaní. Známky ve škole musí dostávat žáci výhradně za své znalosti. Jinak se dostaneme do dob minulých, kdy šlo třeba o kádrový profil. A to fakt nechceme.