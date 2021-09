Ještě větší amatérismus pak předvedla nejsilnější opoziční strana. Když primátor vysvětloval svou otočku tím, že proti odvolání bylo nakonec 25 zastupitelů, ozvalo se HDK s tím, že jejich sedmičlenný zastupitelský klub byl rozhodně pro. Hrabálka proto na sociálních sítích obvinili z nehorázné lži. Jenže jak se ukázalo, předseda klubu HDK Zdeněk Fink opravdu poslal primátorovi mail, ve kterém se za svou stranu vyslovil pro neodvolání. Zřejmě to ale nepřiznal tomu, kdo za HDK komunikuje na sociálních sítích. Místo snadné smeče, kterou primátor opozici svým jednáním nabídl, si tak HDK vstřelilo vlastní gól.

Hodně bouřlivé reakce vyvolala otočka primátora Alexandra Hrabálka (ODS) ohledně odvolání Hradce Králové proti emisní výjimce pro opatovickou elektrárnu. Ještě minulou středu Hrabálek ujišťoval na tiskové konferenci, že se město stejně jako Královéhradecký kraj proti dlouholetým výjimkám na vypouštění rtuti a oxidů dusíku do ovzduší odvolá. Netrvalo to ani týden a vše je jinak. Místo odvolání, které má určitou právní váhu, Hradec pouze pošle dopis elektrárně s žádostí, aby se začala chovat zodpovědněji sama.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.