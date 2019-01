Hradec Králové /JAK TO VIDÍ JAN ODSTRČIL/ - Politici schválili změny v silničním zákoně, a pokud vše podepíše prezident republiky, začnou úpravy platit od prvního srpna.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zuzana Plocková

Kdo se těšil, že si přihne před jízdou, byť jen i malé pivo, má smůlu. Avšak do 0,3 promile bude nově hrozit jen pokuta ve správním řízení bez bodového postihu, takže se jistě najdou chytráci, kteří raději zaplatí, než aby si odpustili jeden škopek po obědě… Kuriózní je například úprava o zimním přezouvání pneumatik, které mají být nově povinně od listopadu do března, jenže pokud bude teplo, stačí i gumy letní. Už si živě představuji ty půtky řidičů s uniformovanými muži na téma počasí. A co až policisté narazí na nějakého hydrometeorologa, tedy odborníka na počasí, co potom? Snad jen vřelý a lidský přístup.