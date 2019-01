Hradec Králové - Víkendová porota Deníku: Vybrané osobnosti z regionu pravidelně každý týden sdělují na stránkách Deníku své názory k aktuálním tématům. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy se dotazovaní vyjádřili k blížícímu se fotbalovému šampionátu.

Brankář Petr Čech na tréninku české reprezentace. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ema Hubáčková, operní pěvkyně:

Pokud vím, tak za budoucí šampióny čtrnáctého evropského šampionátu ve fotbale se tipují Němci. Češi by údajně měli skončit už ve skupině na třetím místě. Věřím ale, že pro sto tisíc Čechů, kteří se chystají na fotbalové EURO 2012 do Polska, přinese osmý a šestnáctý červen překvapivé zážitky a nám postup do dalších bojů. V minulosti jsme si již z mistrovství medaile přivezli. Přála bych našemu týmu nějakou medaili, ke které jistě přispěje i naše největší sportovní hvězda a jeden z nejlepších brankářů světa Petr Čech.

Pavel Bradík, bývalý hejtman kraje:

Přiznám se, že se na fotbalový šampionát těším, ale současně se přiznám, že to „šílenství" kolem výhry či prohry nechápu. Pokládám sledování sportovních přenosů za příjemnou oddychovou zábavu, ale výzvy typu kdo nehopsá, není Čech moc nechápu. Naopak panu Čechovi fandit budu, a také celému týmu. A protože je to jen sport a je tam možné vše a já jsem navíc nenapravitelný optimista, myslím, že máme i na nějaký ten kov. Za největší sportovní hvězdu však považuji Jaromíra Jágra snad proto, že mám hokej přece jen trošku víc rád než fotbal.

Martin Hosták, trenér hokejistů Hradce:

Na medaili to asi nebude, ale věřím v postup ze skupiny. Brankář Petr Čech je rozhodně největší sportovní hvězdou v České republice. Hraje nejpopulárnější sport na světě v jedné z nejprestižnějších soutěží. A navíc tam vyniká. Co víc může dosáhnout? K tomu má příkladné profesionální vystupování i mimo trávníky, takže je to hvězda v tom správném slova smyslu.

Lukáš Gilányi, Laxus, pomoc pro uživatele drog:

Původně jsem chtěl začít odpověď tradičním sportovním „tak určitě", ale to by bylo k Petru Čechovi nefér. Převyšuje totiž mnoho ostatních sportovců v tom, jak se vyjadřuje do médií a v kombinaci s jeho fotbalovým uměním je tak oprávněně na prvních příčkách žebříčku českých sportovců. Medaili mu samozřejmě přeji, její zisk ale nebude snadný, pokud nebude podpořen hrou celého týmu.