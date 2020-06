KOMENTÁŘ: Jedenáctiletý kaz stále nemá svého zubaře

Vrtání. To je činnost, kterou má člověk spojenou veskrze s negativní zkušeností. Nerad se vrtá ve starých problémech, nemá rád, když soused v paneláku zaráží vrtací hrot do panelu a vidina zubaře jej přímo děsí. Ale takový zubař mu často právě vrtákem uleví. Svůj bolavý zub má léta i Hradec Králové. Je to zdejší Velké náměstí, kterému by však místo slova náměstí slušelo přízvisko parkoviště.

opravy Velkého náměstí v Hradci Králové | Foto: Deník / Michal Fanta