Komentář Petra Vaňouse | Foto: Deník

V poslední době se v České republice rozmohl takový nešvar – vyvěšování vlajek. Tu se vyvěšuje vlajka Tibetu, tam zase vlajka Izraele a naposledy prosadili zástupci hradecké opozice vyvěsit starou bílo-červenou vlajku Běloruska. A co ta naše trikolóra? Ta si hoví ve skříni a lidé ji vyvěšují jen z donucení při státních svátcích či sportovních úspěších. A při sportovních úspěších je slyšet i ta nejkrásnější hudba – naše hymna. Tu známe nazpaměť. Ale víme, že ve čtvrtek uplynulo 220 let od doby narození jejího spolutvůrce Františka Jana Škroupa? Asi ne. Hlavně že víme, co se děje v Bělorusku, s kým spal exposlanec Feri, kdo je nejoblíbenější youtuber či smutníme nad osudy „hvězd“ nekonečných seriálů. Dokonce i u nich někteří vědí, kdy mají narozeniny, kde se narodili a co nejraději baští.