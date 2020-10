A kdyby ještě dnes žil mistr etikety Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, musel by některé představitele kraje pěkně proplesknout. A to křídly těch, jejichž peřím se pyšní. Když se totiž s velkou pompou nový areál představoval veřejnosti, nebyl k řečnickému pultu přizván ani Lubomír Franc, ani jeho nástupce ve žlutém křesle hejtmana Jiří Štěpán.

A nemluvil, ani nikdo z oranžových. Ona se totiž před volbami některým taková připomínka nehodí. Ale člověk má ještě v živé paměti, jak se současná koalice, poté co ze hry při minulých krajských volbách vyšachovala vítězné hnutí ANO, plácala po ramenou a div by po namlouvání nestrčila za koaliční kolegy ruku do ohně.

Teď by místo ruky radši do ohně strčili právě předvolebního rivala. Ono totiž, když ptáčka do koalice lapají, pěkně mu zpívají, ale kotníky neokopávají.