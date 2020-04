/FOTO/ Velmi dobře zvládá v porovnání s dalšími státy Česká republika současnou pandemii. Královéhradecký kraj je pak dokonce podle všech ukazatelů premiantem mezi českými regiony. Přestože to tak podle zpráv vždycky nevypadá, zákeřnou epidemii zvládáme skvěle. Nabízí se proto otázka, co bude dál?

Lidé s rouškami v ulicích Hradce Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Na jedné straně vláda pouští tisíce lidí do hobbymarketů, na druhé ale policisté rozhánějí desítky lidí, kteří na čerstvém vzduchu relaxují u rybníku Biřička a vyděšení spoluobčané volají policisty na lidi, co si v lese dovolí sundat roušku. Na jedné straně už mohou hradečtí fotbalisté začít trénovat ve skupinách, na druhé ale mladí školáci podle plánu vlády budou do konce školního roku vynechávat tělocvik a v červenci nebudou moct ani na letní tábory. Hranice mezi riskantní nezodpovědností a zbytečným omezováním lidí je od začátku epidemie hodně tenká a jen těžko se hledá.