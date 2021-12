Jednotní přitom rozhodně nebyli ani zastupitelé koaličního týmu. To se projevilo už symbolicky tím, že před rokem odvolaná náměstkyně Věra Pourová z ANO napadla v diskuzi jako první účet města na příští rok, když se podivovala, proč rozpočet nezohledňuje růst cen energií. Následné hlasování o návrhu opozice na přepracování rozpočtu dopadlo tristně. Zatímco opozice byla jednotná, u koalice podpořené komunisty se to říct nedá. S potopením návrhu rozpočtu pomohli po jednom také zastupitelé za ANO a ODS a to jen dokládá zvolna postupující rozklad.

S podivem také je, že si vedení magistrátu dopředu nespočítalo, jak může hlasování za současného stavu koalice dopadnout a nepokusila se dohodnout s opozicí. Teď politiky a úředníky čeká nové sestavování účtu města na poslední rok funkčního období současné vlády v čele Hradce Králové. Doufejme, že tentokrát se už všichni dokáží dohodnout a nový rozpočet se podaří co nejrychleji schválit.

Uvidíme, jak moc provizorium ovlivní chod města v roce. Doufejme, že co nejméně.