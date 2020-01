Zejména proto, že se problém z velké části týká mladých nezletilých návštěvníků. Do klubu se týden co týden chodí bavit stovky mladistvých, kteří jsou přitom ve věku, kdy si legálně nemohou dát ani pivo na zapití večeře ve slušné restauraci.

Denoche je jako jediný hudební klub ve městě přístupný oficiálně už od 15 let věku. A podle mnoha svědků nejsou výjimkou dokonce ani návštěvníci mladší. Policisté to podle svých slov dobře vědí a klub a jeho okolí průběžně monitorují. Co se ale za touto frází skrývá?

Zatímco u festivalu Hip Hop Kemp zásobovali veřejnost statistikami zjištěných drogových deliktů a během pěti dnů zkontrolovali skoro tři tisíce lidí, problémový hudební klub skoro v centru města takovou pozornost nestrhává. Policejní prezident Jan Švejdar v loňském roce vyhlásil válku drogám. Ať tedy bojují hradečtí policisté proti drogám tam, kde to obyvatele města trápí dlouhodobě. To jejich děti zde přicházejí do styku s drogami. A to je pro město ještě horší, než party často polských hiphopových fanoušků, kteří jednou za rok obsadili na pár dní letiště.

Drogová scéna z města úplně vymýtit nejde. Není možné to však dealerům ulehčovat tak, jak se to nyní děje v Denoche. Provozovatel klubu se musí zamyslet nad věkovou hranicí vstupu, rodiče nad tím, kam pouští o víkendech své děti, a policisté nad tím, zda dělají dost.