Jen si v čase předávají žezlo a předhánějí se v tom, kterou z nich voliči pošlou k dinosaurům, bílému nosorožci či právě ke koalám. Ale jelikož všichni markeťáci vědí, že český člověk je tvor milující zvířátka a s nimi spojenou charitu, rozhodli se některé politické subjekty do nadcházejících krajských voleb vstoupit do boje o voličskou hlasující charitu v zákrytu za koalou, respektive koalicí.

Třeba taková ČSSD, která po vlně vítězné tsunami v roce 2012 prožila v dalších volbách, a to nejenom krajských, doslova domácí zabíjačku. A jelikož strach má velké oči (koala taky), raději současná ČSSD opouští svoji klasickou oranžovou barvu v domnění, že ta nová krajská, která se v rámci projektu Spolu pro kraj, proměnila na trikolóru oranžovo-zeleno-modrou, nebude tolik bít do očí. Navíc zelenou barvu reprezentují Zelení, kteří mají k záchraně živočichů všeho druhu blízko. A kdyby přesto hrozilo volební pohoření, má nová koalice v záloze barvu modrou. Ta nereprezentuje pouze nestraníky, ale i hasiče v podobě generála Františka Mencla.

Ale není to jen ČSSD, která vyráží do boje o voličské hlasy ve stínu koalice. Podobnou taktiku zvolila i TOP 09 (ta se taky podle celostátních volebních průzkumů drží ve velké politice jen zuby, nehty za stéblo) či ODS. U „modrého ptáka“ se však v poslední době zdá, že pomalinku povstává z popela. Jsou však i strany a hnutí, které si stále, tedy dokud nevyhoří, drží svoji tvář. V Královéhradeckém kraji tak pod svým jménem půjdou do voleb ANO, Piráti a v jednom revolučním šiku i komunisté.

Otázka však je, kdy i tyto strany poznají kouzlo zvířecí charity. Poučení, a to nejenom politické, však ve volbách najdeme. Pokud se bojíte, nepořizujte si medvídka mývala, ale koalu.