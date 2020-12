Krize je příliš dlouhá. Lidé ze současného vedení města v čele s primátorem Hrabálkem měli času na její vyřešení dost. Nepovedlo se. Možná jednoduše proto, že jim chyběly politické zkušenosti. Teď je třeba si to přiznat a přenechat to jiným.

Primátor Hrabálek je bezpochyby slušný a chytrý člověk. Ale jako lídr radnice nikdy úplně nepůsobil. Ostatně kdo sleduje dění na jednáních zastupitelstva, určitě si všiml toho, že v krizových momentech mívají hlavní slovo spíš jeho zkušenější spolustraníci než on jako „hlavní trenér“.

Když se fotbalovému týmu nedaří, odnese to většinou právě kouč. A nemusí být přitom hlavním viníkem krize. Tak to prostě chodí. A na fotbalové primadony potom nejlépe funguje angažovat přísného zkušeného trenéra. Torzo hradecké koalice ve složení ODS a hnutí ANO by možná někoho takového mělo rychle najít.