Největší krizi za rok a půl svého fungování zažívá v těchto dnech koalice na hradecké radnici. Způsobit ji podle hnutí ANO a ODS mělo neseriozní chování zástupců nejmenšího z koaličních partnerů Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ). Ti se přidali ke třem opozičním stranám, když odmítli schválení podle nich předražené zakázky na správce stavby fotbalového stadionu. Náměstkyně za ANO Věra Pourová kvůli tomu označila zástupce ZPHZ za mladé nezralé kluky, kteří nedomýšlí své jednání. Jejich chování je prý neetické a na hraně slušnosti.

Schůze zastupitelstva v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Předsedovi klubu ZPHZ Adamovi Zárubovi je 41 let. Druhému radnímu za ZPHZ, náměstkovi primátora Martinu Hanouskovi, je 37 let. Oba jsou hradeckými zastupiteli téměř deset let. Věra Pourová má za sebou bezpochyby úspěšnou profesní kariéru, zvolenou političkou se ale stala až před necelými dvěma lety. A rovnou získala funkci náměstkyně primátora. Opravdu je věk okolo 40 let něčím, co by se v roce 2020 mělo zmiňovat jako nějaký handicap? V kolika letech začínají být lidé dostatečně zralí na politiku? Průměrný věk zastupitelů za ANO je skoro 52 let, u zástupců ODS téměř 60 let. Ti už tedy jsou dostatečně zralí a domýšlí své jednání? Nebo jsou snad dokonce blíž lidem?