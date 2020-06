Bezmála sto milionů korun, které město za dům zaplatí, může být zatím největší úspěšnou investicí současné hradecké koalice. Ačkoliv by si zřejmě více lidí přálo, aby se podařilo dokončit jiné dlouholeté pomníčky hradeckých politiků jako je rekonstrukce Velkého náměstí, revitalizace Benešovy třídy nebo stavba nového fotbalového stadionu, tak i tento projekt je pro město důležitý a zaslouží si pozornost.

Zhruba před rokem zvítězil Hradec v anketě Obec přátelská seniorům. Touto investicí dokazuje, že to se sociální oblastí po letech, kdy byla trochu opomíjená, myslí snad opravdu vážně. Moderní město totiž potřebuje kvalitní zázemí pro starší a handicapované občany ještě více než lecjaké sportoviště. A vedení města má po roce a půl na radnici jedinečnou šanci ukázat, že aspoň nějaký velký projekt dotáhne do zdárného konce. Teď jenom doufat, aby se neobjevila spodní voda nebo jiný, typicky hradecký problém, který by stavbu prodražil a prodloužil.