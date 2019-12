Výsledek je na první pohled podobný. Stát bude hospodařit s deficitem 40 miliard, Královéhradecký kraj plánuje schodek 400 milionů a město Hradec Králové počítá se stomilionovou ztrátou.

Vyrovnaný rozpočet, který si v době ekonomického růstu přejí odborníci a důrazně žádají opoziční strany, se nepodařilo sestavit ani v jednom případě. Podle opozičních stran je to velká chyba a nezodpovědnost. Ale když s tím mohou něco udělat na nižší úrovni, tak je výsledek, svět div se, úplně stejný.

Handrkování dvou nejsilnějších politických stran v zemi zní v kontextu hradeckých poměrů vlastně až směšně. Místní buňka ODS ostře kritizuje na sociálních sítích státní rozpočet připravený vládou hnutí ANO a označuje rozpočet s deficitem za ostudu. Královéhradecká buňka ANO pro změnu haní na Facebooku schodkový rozpočet kraje. Ten sestavovala široká koalice, jež vznikla po volbách s cílem vyšachovat Babišovo hnutí, které krajské volby vyhrálo.

Věčně kritizovat z opozičních lavic je lákavé a jednoduché. Jenže co dělat, když se dostanete ke kormidlu? To, co všichni. Takže když v Hradci Králové rivalové z řad hnutí ANO a ODS utvořili koalici, dopadlo to opět schodkovým rozpočtem. A na sociálních sítích si ani jedna strana nestěžuje.