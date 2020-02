Už třikrát za poslední rok se hradecká radnice marně pokoušela vysoutěžit zhotovitele lávky přes Labe v lokalitě Aldis.

Nová lávka by mohla obyvatelům a návštěvníkům města sloužit na přelomu let 2019 a 2020. Nenašel se však zatím nikdo, kdo by ji postavil. | Foto: archiv MmHK

Do prvního tendru se nepřihlásil nikdo, do druhého přišla jediná nabídka na 122 milionů a naposled byla jediná nabídnutá cena dokonce 142 milionů. Město přitom počítalo s tím, že za lávku zaplatí kolem 60 milionů. Po několikaměsíční pauze teď radnice vypíše tendr počtvrté a je ochotná zaplatit více než v předchozích soutěžích. Jednoduše proto, že tentokrát by na megalomanský projekt mohla získat vyšší evropskou dotaci.