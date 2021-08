Už je to více než dva roky od chvíle, kdy hradečtí zastupitelé schválili dohodu se společností CTP, která firmě umožnila legalizovat své načerno rozestavěné haly na okraji Hradce Králové. Část obyvatel to dodnes bere jako ukázku nerovného přístupu úřadů, které ne každému měří stejným metrem. Jednotlivce donutí načerno postavenou chatičku na zahrádce zbourat, zatímco nadnárodnímu developerovi město udělí za patnáctimilionový dar požehnání s pokračováním stavby.

Radnice se tehdy rozhodla jednat pragmaticky. Místo očekávané soudní pře s nejistým výsledkem pro městskou kasu zvolila dohodu, díky které má dnes nové parkoviště u fakultní nemocnice. Nepopulární, ale zásadní fakt je, že CTP stavělo bez stavebního povolení, ale oproti případům, které mnozí považují za ekvivalentní, to bylo v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím.

Teď to konečně vypadá, že se i s novým stavebním povolením pustí firma do dostavby. Hotovo má být do konce roku. Ať už vedení města za pragmatismus odsuzujete nebo chválíte, za tohle musí být rád každý. Torza hal na příjezdu do Hradce opravdu městu nedělaly dobrou reklamu. A i když dostavba trvá déle, než si všichni přáli, představte si, jak dlouho by ještě asi staveniště dělalo ostudu, kdybychom teď byli u prvního, maximálně druhého kola soudů.