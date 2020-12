Největším predátorem je tu Martin Hanousek. A je to právě vlk z čeledě Zelených, který poslední týdny a měsíce nejen na své přátele v hradeckém koaličním kotci cení zuby, ale teď je i pořádně potrhal.

A to i s koaliční smlouvou. Tu již svými tesáky roztrhal a teď se již jen přes webkameru ze zahraničí dívá, jak si vlci z ANO a ODS olizují navzájem rány. Otázkou však je, zda se z toho skutečně torzo koalice vylíže a nesesypou se na něj další šelmy z opozice.

Oproti Broumovsku však zatím mohou být lidé v Hradci zatím rádi, že se boje o moc a pozici ve smečce odehrávají jen na poli koalice a vlci nežerou své „volební“ ovečky. Ale i to se může klidně, pokud tu nastane bezvládí, stát. Důležité však je, že zelený vlk se už dosytosti nažral. Po odchodu z hradecké vlády by se teď mohl Martin Hanousek s plným břichem odkolébat do Broumovského výběžku a poradit zdejším farmářům, jak se vlka zbavit i bez střelby. A na hradeckém případu je vidět, že to jde.