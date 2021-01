KOMENTÁŘ: Jak se setkat s přáteli? Vyražte demonstrovat

V jednom už dosti vypelichaném vtipu sedí muž v křesle uprostřed holých stěn bytu a stále slyší hlasy, které ho lákají na návštěvu putyky. Po několikaterém ubezpečení se, že nemá halucinace, mu tentýž hlas řekne: „To jsme my, játra, přeci nebudeme tvrdnout doma.“ A co teď děláme my? Tvrdneme doma spolu s játry, neboť současná opatření v boji proti koronaviru nás ven prakticky nepustí. Natož pak do hospody.

Komentář Petra Vaňouse | Foto: Deník