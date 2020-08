Nejednotné hlasování, vzájemné vyhrožování koncem koalice na tiskových konferencích, osočování ze lží na sociálních sítích a drsné vzkazy přes média bohužel dost možná zastíní i to dobré, co nynější hradecká vláda za skoro dva roky fungování dokázala.

Je fér napsat, že i když se ne všechno povedlo, úspěšných projektů a investic za současnou koalicí nezůstává málo. Ta vůbec největší investice má přijít na řadu už brzy. Koncem srpna by měli zastupitelé vypsat obří zakázku na stavbu fotbalového stadionu. Nezbývá než doufat, že politikaření, ze kterého se koaliční partneři navzájem obviňují, půjde v tu chvíli stranou. Hradecká vláda by měla i přes neshody dotáhnout rozjetý projekt do konce a tendr vypsat.

Podle všeho se hradecká koalice nejdéle po krajských volbách opravdu rozpadne. Má ale možnost nechat po sobě jedinečný odkaz – dotáhnout projekt fotbalového stadionu po desítkách let k realizaci. Na nedůstojné hádky pak veřejnost snadno zapomene.