Nezvykle mírné zimy a spíše převažující než výjimečné tropické letní dny v dlouhých řadách za sebou trýzní i nepřipravené a leckdy zaskočené Česko. Jednotlivce i celá města. A nejde jen o klimatizaci, která dosud nepatří ke standardu českých domů a bytů, ale firmy, které se instalací různých typů klimatizačních jednotek a systémů zabývají, si začínají šťastně libovat v až neuvěřitelném přílivu zákazníků.

Lidem došlo, že s ní je mezi čtyřmi zdmi uprostřed léta snesitelně. Podobný posun v myšlení čeká i města a obce. Hradečtí Piráti přišli už na jaře do zastupitelstva s jakýmsi desaterem, pro které chtějí získat přinejmenším většinu zastupitelů i podporu vedení města. Pirátské desatero by se velmi stručně dalo shrnout jako Zeleň všude, kam to jde - včetně střech domů, a hlavně už ani kapku dešťové vody do kanálů.

Ano, i město potřebuje svoji klimatizaci, a tou je zeleň. Různá měření a koneckonců i pocity každého z nás ukazují, že když je v Hradci Králové 30 stupňů, na rozpálené ploše Velkého náměstí (bez jediného stromu) je výheň k nevydržení, zatímco o pár stovek metrů dál, v Jiráskových sadech, je pocitová teplota až o šest stupňů nižší. Stromy a zeleň jsou tím, co nám pomůže vyrovnat se s nemilosrdně horkými léty. Na náměstích, podél silnic, uprostřed sídlišť, kolem domů. Prostě všude.