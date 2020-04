Ale v době digitálních technologií stačí na ta neryzejší udání telefon. Nač si totiž zbytečně ničit tužku, kterou jsem sousedovi uzmul při návštěvě z nočního stolku. A tak se poslední dobou rozvinul takový nešvar, že operační důstojníci strážců zákona přijímají každý den několik telefonátů o tom, že někdo někde nemá roušku, či z kelímku upíjí pivo z nedaleko otevřeného výdejního okénka.

Například o minulém víkendu přijali hradečtí městští strážníci hned jednadvacet takových oznámení. Nutno však dodat, že někdy je „rouškové“ udavačství i smysluplné. Mezi oznámeními o tom, že někdo nemá roušku, se totiž objevila i ta, která nakonec vedla u dvou bezdomovců k záchraně života, neboť zkolabovali a museli být převezeni do nemocnice.

Člověk tvorem bez tváře

A ruku na srdce, všiml by si jich někdo za normálního stavu, kdy se jeho tvář neskrývá pod ochrannou pomůckou? Asi ne. V jiných dobách je totiž takový člověk, ač svoji tvář ukazuje, tvorem bez tváře a kolemjdoucí nad ním v tom nejlepším případě (a když si ho náhodou všimne) jen mávne rukou. Ale když teď nemají roušku? To je jiná. To si jich zvídavý člověk hned všimne.

Stejně tak si lidé všímají i jiných „bezrouškáčů. A mnohdy v bizarních souvislostech. „Tak jsem ti chtěla jít do lesa, ale i tam se můžeš nakazit. Říkala mi totiž Máňa, že i tam chodí lidé bez roušek. Taková nezodpovědnost,“ stěžovala si nedávno na jedné zastávce své kamarádce žena a nedbala na to, že to své známé takřka šeptala, místo aby od ní byla na doporučený distanc dvou metrů.

Každá mince má dvě strany

Nelze však všechny ty telefonisty a stěžující si lidi, kteří v domácí karanténě nemají už nic na práci, neboť opravili doma vše, včetně nerozbitých věcí, házet do jednoho pytle.

Velkou zásluhu na novém typu udavačství nesou i ti, kteří k němu zavdávají. Ti, kteří vesele popíjejí pivo na veřejnosti, místo toho, aby si jej šli vypít domů, kde už si ústenku sundat mohou. Ti, kteří rádi provokují a čekají, až je někdo udá či pomluví. Oba tábory by si tak před tím, než si sundají roušku, či zvednou telefon, měly uvědomit, že Kdos bez viny, hoď covidem.

A jedna rada závěrem, a ne jen pro bezdomovce. Udělá-li se vám na veřejnosti špatně, nevolejte o pomoc, šetřte si hlasivky. V takovém případě totiž stačí malý pohyb, kterým si z obličeje sundáte roušku. A budete se možná divit, za jak krátkou dobu přijedou záchranáři (tedy možná dříve policisté, ale i ti umí dát první pomoc.)