A to i za pomoci své nové opoziční milenky, díky které vypudil z vyhřáté vládní postele nenáviděnou partnerku Věru Pourovou (ANO), jež na náměstkovském postu končí. Svým krokem však udělal bezprecedentní a v českých zemích nevídaný krok, kterému by se podivil i leckterý rozvodový právník.

Kdo kdy viděl, aby si člověk po rozvodovém stání nechal svoji novou láskou, a to bez skrupulí a uzardění, požehnat nemanželský styk s ex. Situace na hradecké radnici tak teď vypadá, jako kdyby si ji pro sebe zamluvili scénáristé mexických telenovel. Ale ty už jsou pasé jako kalhoty do zvonu.

Martin Hanousek by tak měl v přehrávači vyměnit Lucii za píseň Hany Hegerové Rozvod a telenovely za českou klasiku - Když rozvod, tak rozvod. A to jak od lože, stolu i společného příjmu.