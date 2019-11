/FOTOGALERIE/ Studenti hradecké univerzity se společně s pamětníky listopadových událostí roku 89 rozhodli znovu, po třiceti letech, postavit na hradeckém Ulrichově náměstí zeď z papírových krabic.

Papírová zeď z kartonových krabic se po 30 letech vrátila do Hradce Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zdálo by se - repliku té revoluční, kterou lidé spontánně postavili během několika prosincových dnů pod okny komunistických a policejních úřadů. Zeď tehdy velmi rychle nabyla ohromných rozměrů do výšky i do šířky. Lidé se u ní den co den scházeli, plni nadějí, pocitu nového začátku. Taková byla i hesla psaná na krabicích: Chceme svobodné volby, Pryč s komunisty, Neustoupíme. Lidé u té ikonické zdi před třiceti lety zaníceně diskutovali, plánovali, zapalovali svíčky, a rozcházeli se i hluboko po půlnoci.