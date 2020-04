Pirátská džunka po posledních volbách do zastupitelstev zakotvila prakticky v každém vesnickém rybníku i molu řek větších měst. Se svými líbivými hesly, které by se daly shrnout do všeobjímajícího a již i jinými politickými subjekty profanovaného Nejsme jako ONI, jež na vlajkové žerdi třelo ze zubatých úst umrlčí lebky místo hnát zkřížených, přistáli Piráti i na soutoku Labe a Orlice.

Peníze | Foto: Deník

A sice to ze začátku vypadalo, že komunitě místního zastupitelského sálu objevili Ameriku, nebo jejího Trumpa, který by klidně mohl před volbami hlásat Make Hradec Great Again. Místo toho však svým některým jednáním sklouzli i se svoji džunkou do toho našeho krásného politického rybníčku, kde hlavním mottem je: Bližší košile než kabát.